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Російська армія обстріляла вісім населених пунктів Запоріжжя

Загалом ворог здійснив 290 ударів по області.

Російська армія обстріляла вісім населених пунктів Запоріжжя
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Упродовж доби загарбники 290 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під авіаударами опинилися Гуляйполе та Новоандріївка.

109 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку.

163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Преображенки.

“Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — додав Федоров.

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