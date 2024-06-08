Російська армія обстріляла вісім населених пунктів Запоріжжя

“Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали”, — додав Федоров.

Під авіаударами опинилися Гуляйполе та Новоандріївка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби загарбники 290 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

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