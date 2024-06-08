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Росіяни запроваджують обов’язкові предмети по управлінню БпЛА на тимчасово окупованих територіях

Ці предмети запроваджуються у вишах та у школах.

Росіяни запроваджують обов’язкові предмети по управлінню БпЛА на тимчасово окупованих територіях
Вербування українських дітей у Росгвардію (архівне фото)

Російська влада вирішила мілітаризувати вищу освіту на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Тепер у вузах “молодих республік”, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА”, - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву зазначає, що за словами міністра пропаганди РФ, Росія має потребу щонайменше в мільйоні фахівців від операторів БпЛА до інженерів-розробників. 

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“Більше того, з першого вересня 2024 року в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України буде запроваджено новий предмет – курс з управління БПЛА”, - нагадали в Центрі.

  • Окупаційні адміністрації Росії на тимчасово захоплених українських землях отримали від Кремля спеціальні навчальні матеріали з підготовки російських військових комісарів, які повинні підготуватися до майбутніх хвиль мобілізації.
  • Понад дві з половиною тисяч дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей повинні пройти військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.
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