Для навчання мобілізованих на території України можуть створити коаліцію

Принаймні декілька країн погоджуються з можливістю відправки інструкторів в Україну, щоб навчати мобілізованих українських військовослужбовців.
Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон, пише "Європейська правда".
"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", – зазначив Макрон
Він додав, що союзники України мають повне право надіслати інструкторів в Україну попри погрози Росії. У цьому випадку йдеться не про відправлення західних військ "на лінію фронту", а про "визнання суверенітету України на її території".
"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – підсумував президент Франції.
- Президент Франції Еммануель Макрон під час нещодавньої телефонної розмови із Джо Байденом запропонував відправити в Україну військових інструкторів НАТО. Втім, очільник Штатів відмовився від такої ідеї, аргументуючи потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.
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У травні The New York Times писало про те, що деякі члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України. Вони можуть навчати українських військових та допомогати з ремонтом техніки. Втім, США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону. Також це потребуватиме використання додаткових систем ППО для захисту інструкторів.