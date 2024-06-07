Для навчання мобілізованих на території України можуть створити коаліцію

Принаймні декілька країн погоджуються з можливістю відправки інструкторів в Україну, щоб навчати мобілізованих українських військовослужбовців.

Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон, пише "Європейська правда".

"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", – зазначив Макрон

Він додав, що союзники України мають повне право надіслати інструкторів в Україну попри погрози Росії. У цьому випадку йдеться не про відправлення західних військ "на лінію фронту", а про "визнання суверенітету України на її території".

"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – підсумував президент Франції.