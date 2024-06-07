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Для навчання мобілізованих на території України можуть створити коаліцію

Навчання мобілізованих на території України не буде ескалацією, вважає Макрон.

Для навчання мобілізованих на території України можуть створити коаліцію
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Принаймні декілька країн погоджуються з можливістю відправки інструкторів в Україну, щоб навчати мобілізованих українських військовослужбовців.

Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон, пише "Європейська правда".

"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", – зазначив Макрон

Він додав, що союзники України мають повне право надіслати інструкторів в Україну попри погрози Росії. У цьому випадку йдеться не про відправлення західних військ "на лінію фронту", а про "визнання суверенітету України на її території".

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"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – підсумував президент Франції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон під час нещодавньої телефонної розмови із Джо Байденом запропонував відправити в Україну військових інструкторів НАТО. Втім, очільник Штатів відмовився від такої ідеї, аргументуючи потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

  • У травні The New York Times писало про те, що деякі члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України. Вони можуть навчати українських військових та допомогати з ремонтом техніки. Втім, США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону. Також це потребуватиме використання додаткових систем ППО для захисту інструкторів.

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