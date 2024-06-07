За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район, загинула жінка

За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район

Сьогодні, 7 червня, російські окупаційні війська 14 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загинула жінка”, - написав Лисак.

Він додав, що внаслідок обстрілу понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель та релігійна споруда.

Також пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автомобіль, причіп, лінія електропередач.