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За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район, загинула жінка

Більшість ударів були здійснені дронами.

За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район, загинула жінка
За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 7 червня, російські окупаційні війська 14 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Загинула жінка”, - написав Лисак. 

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Він додав, що внаслідок обстрілу понівечені два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель та релігійна споруда. 

Також пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автомобіль, причіп, лінія електропередач. 

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