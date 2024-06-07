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Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном

Наприклад, уряд забрав вимогу особистої присутності у ТЦК.

Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном
Мобілізація
Фото: Судово-юридична газета

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 червня ухвалив зміни до постанов, які регулюють військовий облік та мобілізацію і таким чином спростив облік для українців за кордоном.

За інформацією Міністерства оборони, за кордоном постановка на військовий облік через дипломатичні установи відбуватиметься для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці. Також забрали вимогу особистої присутності у ТЦК.

Уряд також виключив вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це спростить процедуру відстрочки від призову.

Ще одне нововведення - інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною, додали у Міноборони.

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