У суботу відключення світла будуть лише зранку та ввечері, - Укренерго

У суботу, 8 червня, відключення світла будуть відбуватися лише у певні години зранку та ввечері. Вони будуть діяти по всіх областях.
Про це повідомляє Укренерго. Вдень відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.
"Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в ніч з пʼятниці на суботу в Україні запрацює додатковий блок на АЕС. Це дозволить покращити роботу енергосистеми.
- Раніше перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко повідомив, що новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
- В Уряді також закликали всі органи влади економити електроенергію, зокрема - не користуватися кондиціонерами та вимкнути зовнішнє освітлення.