У суботу відключення світла будуть лише зранку та ввечері, - Укренерго

Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00

У суботу, 8 червня, відключення світла будуть відбуватися лише у певні години зранку та ввечері. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє Укренерго. Вдень відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.

"Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч з пʼятниці на суботу в Україні запрацює додатковий блок на АЕС. Це дозволить покращити роботу енергосистеми.