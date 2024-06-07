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У суботу відключення світла будуть лише зранку та ввечері, - Укренерго

Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00

У суботу відключення світла будуть лише зранку та ввечері, - Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

У суботу, 8 червня, відключення світла будуть відбуватися лише у певні години зранку та ввечері. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє Укренерго. Вдень відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.

"Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч з пʼятниці на суботу в Україні запрацює додатковий блок на АЕС. Це дозволить покращити роботу енергосистеми. 

  • Раніше перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко повідомив, що новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
  • В Уряді також закликали всі органи влади економити електроенергію, зокрема - не користуватися кондиціонерами та вимкнути зовнішнє освітлення.
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