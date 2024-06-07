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Уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном

Це стосується чоловіків від 18 до 60 років. 

Уряд зобов'язав чоловіків мати військово-облікові документи для оформлення паспортів за кордоном

Громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів, пише РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду від 4 червня.

Уряд затвердив експериментальний проєкт щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції поза межами України. Зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого. 

Тепер оформлення паспортів чоловікам від 18 до 60 років буде за умови наявності військово-облікових документів.

Правила набудуть чинності 30 червня 2024 та діятимуть до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.

  • У квітні уряд заборонив пересилати за кордон чоловікам паспорти громадянина України та закордонні. 
  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 
  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 
  • 6 травня закордонні філії ДП "Документ" відновили видачу паспортів дорослим у тестовому режимі. 
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