Хакери зламали московського провайдера “Риалком”: виведені з ладу комутатори, знищена база даних клієнтів

Як наслідок на кілька діб було припинено надання послуг Інтернету та зв'язку для близько 3500 юридичних осіб та десятків тисяч фізичних осіб.

Хакерське угруповання “BO Team” заявило про злам російського інтернет-провайдера “Риалком”.

“Успішне полювання кіберугруповання “BO Team” продовжується. Його черговою жертвою став московський Інтернет-провайдер “Риалком”. Результати вражають навіть фахівців. Виведено з ладу понад 10 тисяч комутаторів провайдера і веб-сайт компанії, повністю знищено бази даних всіх клієнтів”, – йдеться у повідомленні.

Угруповання зазначає, що як наслідок на кілька діб було припинено надання послуг Інтернету та зв'язку для близько 3500 юридичних осіб та десятків тисяч фізичних осіб. Багато клієнтів “Риалком” є представниками великого бізнесу та державного сектору, в тому числі, належать до оборонного сектору. Сумарні втрати компанії і її клієнтів можуть сягнути сотен тисяч доларів. Хакери допускають можливий відтік клієнтів.

“Атака була настільки потужною, що послуги оплати та особисті кабінети клієнтів вдалося відновити лише через тиждень. Українські кібервоїни виступили ще й в якості Робін-Гуда. Завдяки їх вправним діям, “Риалком”, навіть не помітивши, не зі своєї волі, зненацька повернув своїм клієнтам понад 13 млн. рублів. Сама компанія не знайшла нічого кращого, ніж просто повідомити, що з 26 на 27 травня її інфраструктура мережі зв'язку зазнала атаки. При цьому зазначила, що не готова розповісти, як стався злам. Лише підсолодила пігулку тим, що, мовляв, персональні дані клієнтів не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хакери вивили неабиякі пікантні подробиці діяльності провайдера. В їх руки потрапила доказова база, яка свідчить, що цей провайдер цілеспрямовано і на постійній основі “зливав” все про всіх своїх клієнтів прямо до ФСБ.

Зазначимо, минулого місяця Генштаб нагадав військовим про перехоплення ворогом телефонних дзвінків та листування в районах бойових дій. Генштаб пропонує військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі під час проходження онлайн-курсу з базових заходів кібербезпеки.