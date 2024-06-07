Київ оголосив тендер на 15 когенераційних установок для виробництва електрики і тепла: на подачу заявок відвели лише тиждень

Влада Києва планує придбати 15 комплектів когенераційних установок, які вироблятимуть електроенергію і тепло для потреб столиці. Про це стало відомо з оголошення про закупівлю на Prozorro. Очікувана вартість обладнання – 1,262 млрд грн.

Тендер оголосило КП “Київтеплоенерго”. За цю суму підприємство має намір придбати дев'ять комплектів когенераційних установок потужністю 4500 кВт і п'ять комплектів установок на 3333 кВт. Термін поставки товару – до кінця 2025 року.

Особливістю тендеру є те, що КП опублікувало оголошення про закупівлю ввечері 30 травня, а кінцевий термін подання пропозицій призначено на 7 червня. Тобто претенденти на участь в торгах мали лише шість робочих днів на роз'яснення, підготовку технічної документації і створення своїх пропозицій. Обладнання для когенераційних установок виробляється за межами України, тобто це буде імпорт.

В коментарях до процедури закупівель потенційні учасники поскаржилися на надто короткий термін підготовки документів, що може бути ознакою заздалегідь обраного постачальника. Початок аукціону призначено на 10 червня.

Установки для когенерації купуються в рамках відповідної програми, прийнятої Київрадою в травні цього року.

Концепція відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва (розподілена когенерація) передбачає будівництво об'єктів когенерації малої і середньої потужності з можливістю використання різних видів палива.

“Це перетворить систему життєзабезпечення міста на більш захищену і гнучку з точки зору реагування на надзвичайні ситуації”, – зазначив під час обговорення програми на сесії заступник київського міського голови Петро Пантелеєв.

Когенераційні установки – це обладнання для одночасного виробництва тепла і електроенергії за допомогою газопоршневих і газотурбінних двигунів. В цих установках коефіцієнт корисної дії може сягати 95% (сукупно для двох видів енергії). Використання когенераційних установок дозволяє також здійснити децентралізацію виробництва енергії, що особливо актуально в умовах постійних атак РФ по об'єктам генерації в Україні.

Більше на цю тему – у матеріалі "Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними".