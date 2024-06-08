Наслідки обстрілу Полтави: у лікарні померла жінка, яку врятували після ракетної атаки, – ОВА.

Внаслідок вчорашнього російського обстрілу Полтави пошкоджено понад 50 приватних будинків. Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів жінку, вона померла у лікарні.

Фото: Філіп Пронін

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, після вчорашнього влучання, рятувальники витягнули жінку з-під завалів її власного дому. Вона перебувала у важкому стані. Вже сьогодні зранку стало відомо, що жінка померла в лікарні.

Фото: Філіп Пронін

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя", – сказав Пронін.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 людей особового складу та 16 одиниць техніки.