На Дніпропетровщині окупанти атакували дроном працівників ДСНС, у важкому стані рятувальник

Ворог завдав повторного удару після того як ДСНС приїхали ліквідовувати пожежу.

У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника. Російська армія знову використовує техніку подвійного удару: б'є після того, як на місце обстрілу приїжджають екстрені служби.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією глави ОВА, ворог вдарив дроном повторно, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.

У важкому стані госпіталізували 28-річного рятувальника.