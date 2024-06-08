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У Херсонській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури

Через російську агресію поранена людина.

У Херсонській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури
Фото: Wikimapia

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 15 населених пунктів Херсонщини. Ворог цілив в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, під ударами опинилися Кізомис, Томина Балка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Чайкине, Берислав, Давидів Брід, Бургунка, Новоберислав, Михайлівка, Монастирське, Дудчани, Веселе та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, гаражні приміщення та господарчу споруду", — написав Прокудін.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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