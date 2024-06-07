Аеророзвідка Держприкордонслужби України (ДПСУ) продовжує знищувати російські комплекси відеоспостереження та інше обладнання.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зокрема, аеророзвідкою ДПСУ були вражені: новітні ворожі комплекси відеоспостереження “Муром”, “Пергам”, ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників “Інкубатор”, а також засоби радіоелектронної розвідки.
“Техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по нашому прикордонню”, - зазначили в ДПСУ.