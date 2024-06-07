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Бійці ДПСУ вразили російські комплекси відеоспостереження та засоби РЕБ

Вражена техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових.

Бійці ДПСУ вразили російські комплекси відеоспостереження та засоби РЕБ
Український прикордонник за роботою
Фото: Скріншот з відео

Аеророзвідка Держприкордонслужби України (ДПСУ) продовжує знищувати російські комплекси відеоспостереження та інше обладнання.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зокрема, аеророзвідкою ДПСУ були вражені: новітні ворожі комплекси відеоспостереження “Муром”, “Пергам”, ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників “Інкубатор”, а також засоби радіоелектронної розвідки.

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“Техніка дозволяла противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по нашому прикордонню”, - зазначили в ДПСУ.

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