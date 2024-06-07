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Росіяни атакували 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів області.

Росіяни атакували 6 громад Сумщини
Росіяни атакували 6 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 7 червня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 54 вибухи. 

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Великописарівську, Краснопільську та Шалигинську громади росіяни атакували артилерією та мінометами.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з мінометів.

Крім того, мінометами та дроном російські військові атакували Есманьську громаду.

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