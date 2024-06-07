Росіяни атакували 6 громад Сумщини

Сьогодні, 7 червня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 54 вибухи.

Великописарівську, Краснопільську та Шалигинську громади росіяни атакували артилерією та мінометами.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з мінометів.

Крім того, мінометами та дроном російські військові атакували Есманьську громаду.