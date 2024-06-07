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Шмигаль і керівництво Світового банку підписали угоду про підтримку України в покращенні ринку житла

Світовий банк надаватиме підтримку державному і приватному секторам.

Шмигаль і керівництво Світового банку підписали угоду про підтримку України в покращенні ринку житла
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані
Фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою підписали меморандум.

За словами Шмигаля, Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні.

"Наше завдання — не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. Але й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС. Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість", - пояснив глава уряду.

Шмигаль додав, що українська сторона також співпрацюватиме зі Світовим банком над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським родинам.

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