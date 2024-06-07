Зеленський і Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.
Про це повідомив Емманюель Макрон, передає “Європейська правда”.
Президенти підписали угоди під час зустрічі в Парижі 7 червня.
Макрон зазначив, що делегації України та Франції провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.
"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – розповів Макрон.
Також Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні. Франція відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.
- Раніше повідомлялось, що президенти Франції і України 7 червня підпишуть дві угоди на 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів.
- Перша угода дозволить Французькому агентству розвитку виділити 400 мільйонів євро (у вигляді кредитів та 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року) на розширення своєї діяльності в Україні. Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах.
- Друга угода стосуватиметься створення фонду підтримки критично важливої інфраструктури і на неї передбачили 200 мільйонами євро. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.