​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський і Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури

Президенти підписали угоди під час зустрічі в Парижі 7 червня.

Зеленський і Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури
Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Про це повідомив Емманюель Макрон, передає “Європейська правда”.

Президенти підписали угоди під час зустрічі в Парижі 7 червня.

Макрон зазначив, що делегації України та Франції провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – розповів Макрон.

Також Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні. Франція відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

  • Раніше повідомлялось, що президенти Франції і України 7 червня підпишуть дві угоди на 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів.
  • Перша угода дозволить Французькому агентству розвитку виділити 400 мільйонів євро (у вигляді кредитів та 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року) на розширення своєї діяльності в Україні. Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах.
  • Друга угода стосуватиметься створення фонду підтримки критично важливої інфраструктури і на неї передбачили 200 мільйонами євро. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies