Зеленський і Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури

Президенти підписали угоди під час зустрічі в Парижі 7 червня.

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Про це повідомив Емманюель Макрон, передає “Європейська правда”.

Президенти підписали угоди під час зустрічі в Парижі 7 червня.

Макрон зазначив, що делегації України та Франції провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам", – розповів Макрон.

Також Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні. Франція відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.