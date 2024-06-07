У Парижі невідомі намалювали нові графіті, цього разу - щодо України і виборів

Під час візиту Володимира Зеленського до Франції на вулицях Парижа з'явилися нові графіті, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.
Невідомі нанесли трафаретні написи французькою мовою "Французький солдат в Україні" й зображення у вигляді трун. На інших був напис українською "Поверніть вибори українцям". Ці графіті виявили у центрі столиці Франції біля парламенту і різних міністерств.
BFM TV пише, що поліція наразі не проводить розслідування, оскільки такі порушення вважають незначними і за них передбачений штраф.
- Минулого тижня поліція арештувала трьох осіб, котрі залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні".
- Торік прокуратура Парижа почала розслідування нанесення десятків зірок Давида на стінах будинків міста та передмість. Ці графіті розглядаються як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.