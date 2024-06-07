У Парижі невідомі намалювали нові графіті, цього разу - щодо України і виборів

З'явилися написи французькою мовою "Французький солдат в Україні" й зображення у вигляді гробів. На інших був напис українською "Поверніть вибори українцям".

Під час візиту Володимира Зеленського до Франції на вулицях Парижа з'явилися нові графіті, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Невідомі нанесли трафаретні написи французькою мовою "Французький солдат в Україні" й зображення у вигляді трун. На інших був напис українською "Поверніть вибори українцям". Ці графіті виявили у центрі столиці Франції біля парламенту і різних міністерств.

BFM TV пише, що поліція наразі не проводить розслідування, оскільки такі порушення вважають незначними і за них передбачений штраф.