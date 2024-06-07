США не сприймають теперішню ситуацію на полі бою в Україні як "період стратегічної небезпеки", - Білий дім

Заступник радника з нацбезпеки наголосив, що українські захисники фактично зупинили наступ росіян на Харківщині.

У США не вважають захоплення Росією додаткових територій у Харківській області внаслідок нещодавнього наступу стратегічно важливим з погляду загального перебігу війни в Україні.

Про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер, якого цитує "Голос Америки".

Він наголосив, що українські захисники фактично зупинили цей наступ. Відтак головна задача наразі полягає у тому, щоб США та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу Україні якомога скоріше.

"Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо – і я не думаю, що Україна вважає – стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни. Вони вклали величезні ресурси в спроби захопити цю територію, вони заплатили за це величезну ціну", - додав посадовець.

Файнер наголосив, що завдяки надходженню нової військової допомоги США, попри її несвоєчасність, а також внаслідок зміни політики щодо невикористання американської зброї для ударів по Росії, українським військам вдалося зупинити цей наступ росіян.

“І їх, в основному, на цьому етапі стримала, зупинила українська армія, знаєте, всього за кілька кілометрів від кордону з Росією”, – сказав він.

Файнер наголосив, що найбільш необхідними на даному етапі війни є засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

"Тож це буде змагання, яке відбуватиметься на полі бою. Це також буде змагання, яке відбудеться на наших фабриках, на фабриках у Європі, на фабриках в Україні, де ми запускаємо спільне виробництво... Боєприпаси та ракети для протиповітряної оборони... це дві найважливіші речі, які ми можемо надати зараз, але ми просто не виробляємо їх достатньо", – додав він.

Як повідомлялося, росіяни минулої доби не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Але вони продовжують здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.