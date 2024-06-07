Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСвіт

США не сприймають теперішню ситуацію на полі бою в Україні як "період стратегічної небезпеки", - Білий дім

Заступник радника з нацбезпеки наголосив, що українські захисники фактично зупинили наступ росіян на Харківщині.

США не сприймають теперішню ситуацію на полі бою в Україні як "період стратегічної небезпеки", - Білий дім
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

У США не вважають захоплення Росією додаткових територій у Харківській області внаслідок нещодавнього наступу стратегічно важливим з погляду загального перебігу війни в Україні. 

Про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер, якого цитує "Голос Америки"

Він наголосив, що українські захисники фактично зупинили цей наступ. Відтак головна задача наразі полягає у тому, щоб США та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу Україні якомога скоріше.

"Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо – і я не думаю, що Україна вважає – стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни. Вони вклали величезні ресурси в спроби захопити цю територію, вони заплатили за це величезну ціну", - додав посадовець. 

Файнер наголосив, що завдяки надходженню нової військової допомоги США, попри її несвоєчасність, а також внаслідок зміни політики щодо невикористання американської зброї для ударів по Росії, українським військам вдалося зупинити цей наступ росіян.

“І їх, в основному, на цьому етапі стримала, зупинила українська армія, знаєте, всього за кілька кілометрів від кордону з Росією”, – сказав він.

Файнер наголосив, що найбільш необхідними на даному етапі війни є засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

"Тож це буде змагання, яке відбуватиметься на полі бою. Це також буде змагання, яке відбудеться на наших фабриках, на фабриках у Європі, на фабриках в Україні, де ми запускаємо спільне виробництво... Боєприпаси та ракети для протиповітряної оборони... це дві найважливіші речі, які ми можемо надати зараз, але ми просто не виробляємо їх достатньо", – додав він. 

Як повідомлялося, росіяни минулої доби не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Але вони продовжують здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies