FT: Єврокомісія може рекомендувати переговори про вступ України до ЄС цього місяця

Україна досягла необхідних критеріїв антикорупційній сфері, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Європейська комісія сьогодні, у п’ятницю 7 червня, надасть позитивну усну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Там вважають, що Україна досягла необхідних критеріїв антикорупційній сфері, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Про це пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Тому ЄК рекомендуватиме починати з Україною переговори про вступ. Таку ж рекомендацію висловлять і щодо Молдови.

Проте Угорщина може бути незгодною, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.

"З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною. Бельгія, нинішній головуючий у Єврокомісії, наполягає на досягненні одностайності та проведенні першого раунду переговорів про вступ 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині", – зазначено у виданні.