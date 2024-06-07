FT: Єврокомісія може рекомендувати переговори про вступ України до ЄС цього місяця

Європейська комісія сьогодні, у п’ятницю 7 червня, надасть позитивну усну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Там вважають, що Україна досягла необхідних критеріїв антикорупційній сфері, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.
Про це пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Тому ЄК рекомендуватиме починати з Україною переговори про вступ. Таку ж рекомендацію висловлять і щодо Молдови.
Проте Угорщина може бути незгодною, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.
"З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною. Бельгія, нинішній головуючий у Єврокомісії, наполягає на досягненні одностайності та проведенні першого раунду переговорів про вступ 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині", – зазначено у виданні.
- 29 травня Угорщина взялася блокувати схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу. Будапешт блокує Україну через 11 двосторонніх питань щодо нацменшин.
- Тому Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС,закликала уряди блоку розглянути можливість просування процедури позбавлення Угорщини права голосу.
- Нещодавно Politico писало, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня. Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року. Уже в червні 2023-го Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.
- Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання.
- 14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.