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FT: Єврокомісія може рекомендувати переговори про вступ України до ЄС цього місяця

Україна досягла необхідних критеріїв антикорупційній сфері, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

FT: Єврокомісія може рекомендувати переговори про вступ України до ЄС цього місяця
Урсула фон дер ЛЯєн і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія сьогодні, у п’ятницю 7 червня, надасть позитивну усну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Там вважають, що Україна досягла необхідних критеріїв антикорупційній сфері, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Про це пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Тому ЄК рекомендуватиме починати з Україною переговори про вступ. Таку ж рекомендацію висловлять і щодо Молдови. 

Проте Угорщина може бути незгодною, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються. 

"З 1 липня Угорщина перейде до головування в ЄС, що дасть їй додаткові важелі для визначення порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов’язані з Україною. Бельгія, нинішній головуючий у Єврокомісії, наполягає на досягненні одностайності та проведенні першого раунду переговорів про вступ 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині", – зазначено у виданні.

  • 29 травня Угорщина взялася блокувати схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу. Будапешт блокує Україну через 11 двосторонніх питань щодо нацменшин. 
  • Тому Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС,закликала уряди блоку розглянути можливість просування процедури позбавлення Угорщини права голосу.
  • Нещодавно Politico писало, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня. Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів.
  • Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року. Уже в червні 2023-го Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени. 
  • Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання. 
  • 14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
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