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Шмигаль: в межах Ukraine Facility Україна отримає 16 мільярдів євро вже цього року

Шмигаль: в межах Ukraine Facility Україна отримає 16 мільярдів євро вже цього року
Фото: Кабінет міністрів

Завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цього року отримає 16 млрд євро.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", — повідомив Шмигаль.

За його словами, цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро.

Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

Прем'єр висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку законопроєкту.

Ukraine Facility

  • 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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