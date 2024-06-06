Шмигаль: в межах Ukraine Facility Україна отримає 16 мільярдів євро вже цього року

Завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цього року отримає 16 млрд євро.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", — повідомив Шмигаль.

За його словами, цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро.

Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

Прем'єр висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку законопроєкту.

Ukraine Facility