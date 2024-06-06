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Ворог зруйнував ще один ТЦ Епіцентр в Херсоні Актуально

Об’єкт не працював з травня минулого року, коли був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом.

Черговий терористичний обстріл ТЦ Епіцентр в Херсоні спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої торговий об’єкт було зруйновано. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Пожежа в Епіцентрі, Херсон
Фото: пресслужба
Пожежа в Епіцентрі, Херсон

Вночі російські війська здійснили черговий терористичний акт, обстрілявши житлову та соціальну інфраструктуру Херсона. За інформацією ДСНС, одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди та 8 легкових автомобілів. Також ворог вже вдруге з початку повномасштабної війни поцілив у торговий центр Епіцентр на вул. Нафтовиків, 37.

Пожежа в Епіцентрі
Фото: пресслужба
Пожежа в Епіцентрі

Цей об’єкт не працював з травня минулого року, коли був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом. Тоді підступна атака окупаційних військ призвела до загибелі трьох співробітників компанії. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

Гасіння пожежі в Епіцентрі, Херсон
Фото: пресслужба
Гасіння пожежі в Епіцентрі, Херсон

Після перших влучань в торговому центрі спрацювала система пожежогасіння, проте її потужностей не вистачило через високу щільність обстрілу. Відчайдушних зусиль для боротьби з вогнем докладали і співробітники ДСНС, але вони були змушені припиняти роботу через ризик повторних ударів. В результаті торговий центр загальною площею 16 600 кв. м згорів.

Це вже другий ТЦ Епіцентр в Херсоні знищений ворогом. На початку лютого 2023 року через потужний артилерійський обстріл вщент згорів торговельний центр Епіцентр площею 20 500 кв. м на Бериславському шосе, 17. Таким чином російська армія намагається знищити критичну для життєдіяльності інфраструктуру міста та об’єкти, що забезпечують населення всіма необхідними товарами.

Загалом починаючи з лютого 2022 року були повністю знищені сім ТЦ Епіцентр у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Внаслідок пошкоджень та близькості до зон бойових дій тимчасово не працюють два торгові центри — у Краматорську та Харкові. Загальна площа цих об’єктів — 46 500 кв. м. Ще один торговий об’єкт компанії у Мелітополі (площею 5430 кв. м) опинився під окупацією. Таким чином внаслідок широкомасштабної військової агресії Епіцентр втратив вже 10 об’єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа складає понад 177 500 кв. м.

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