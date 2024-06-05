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Доходи РФ від продажу нафти у травні зросли на 50%, – Bloomberg

Москва пристосувалася до санкцій ЄС, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту країнам Азії.

Доходи РФ від продажу нафти у травні зросли на 50%, – Bloomberg
Фото: ЕРА/UPG

Завдяки адаптації до західних санкцій та зростанню цін на нафту, у травні Росія збільшила дохід від експорту нафти на 50%, – пише Bloomberg.

У травні надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.

Згідно з розрахунками Bloomberg, зробленими на основі даних Міністерства фінансів, податки, пов’язані з нафтою, зросли до 632,5 мільярда рублів (7,1 мільярда доларів США) минулого місяця. 

Водночас у міністерстві повідомили, що загальні надходження від нафтогазової галузі зросли на 39% до 793,7 мільярда рублів.

"Різке зростання доходів пов’язане з підвищенням цін на нафту марки Urals. Міністерство розрахувало травневі податки, виходячи з ціни Urals у 74,98 доларів за барель, порівняно з 58,63 доларами рік тому. Дисконт до світової ціни нафти марки Brent скоротився, навіть незважаючи на обмеження цін, запроваджене країнами «Великої сімки»", – пише агентство.

Заходи G7, спрямовані на зменшення надходження нафтодоларів, ключових для фінансування війни Кремля проти України, шляхом обмеження доступу до західних судноплавних і страхових послуг, зберігаючи при цьому російську нафту на світовому ринку.  

Москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону ЄС на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

У травні, за підрахунками Bloomberg, надходження до нафтогазового бюджету в місячному вимірі фактично скоротилися на понад 35%. Це падіння відображає той факт, що один з ключових російських податків на нафту – так званий податок на прибуток – сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

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