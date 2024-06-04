Рада схвалила альтернативний законопроєкт про підвищення акцизу на пальне

Верховній Раді забракло голосів за схвалення в першому читанні урядового законопроєкту про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Водночас парламент проголосував у першому читанні за альтернативний законопроєкт, – додала його колега Ірина Геращенко.

За її словами, "є ризик підняття цін на всі види пального, дизель і бензин, вже з липня". Однак документ іще має пройти друге читання.

Схвалений у першому читанні законопроєкт №11256-2. Законопроєкт пропонує на вина та інші зброджені продукти встановити акциз 12,23 грн за літр замість 8,42.

На бензини – 359 євро за 1000 літрів, на газойль – 330, на скраплений газ природній – 4,95, на пропан – 70.

За розрахунками міністерства фінансів, урядовий законопроєкт дозволив би забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 від операцій з реалізації пального – на 2,7 млрд грн у середньому за місяць. З них 2,2 млрд грн від акцизного податку та 448 млн грн від податку на додану вартість.