Суд передав київський ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

При цьому питання щодо передачі цього майна для реалізації не вирішувалося.

Шевченківський районний суд Києва передав майно торговельно-розважального центру "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба суду.

"Водночас прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався", – йдеться у повідомленні.

Додатково у суді зауважили, що предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, серед іншого, є дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.