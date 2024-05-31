Україна за крок до отримання чергового траншу від МВФ, - Пишний

В результаті роботи місії МВФ у Варшаві досягнуто угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

“Україна за крок до отримання чергового траншу від МВФ: цього разу сума буде відчутно більшою — близько 2,2 млрд доларів”, - написав Пишний.

Тепер перегляд має бути схвалений Радою виконавчих директорів МВФ, її засідання має відбутися в червні. Після цього буде можливість отримати транш.

Андрій Пишний зазначив, що керівник місії МВФ Гевін Грей відзначив прогрес у реалізації програми та якість роботи української команди.

“Усі кількісні критерії ефективності виконані в повному обсязі, а структурні маяки до цього перегляду – вчасно або з невеликим запізненням”, - наголосив голова НБУ.

Андрій Пишний додав, що в переліку пріоритетів НБУ:

посилення банківського регулювання, нагляду, кредитної діяльності та інфраструктури ринків капіталу;

виважене та поетапне продовження валютної лібералізації відповідно до нашої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості курсу та повернення до інфляційного таргетування.

На зустрічі порушувалася тема використання заморожених російських активів на користь України, зокрема ухвалене Радою ЄС рішення про конфіскацію надприбутків.

“Сьогодні ми наблизилися до певної історичної віхи у співпраці з МВФ. Схвалення Радою четвертого перегляду зробить EFF уже на цьому етапі найрезультативнішою для України серед усіх програм з Фондом – вперше наша країна пройде таку кількість успішних переглядів за однією програмою”, - підкреслив Андрій Пишний.