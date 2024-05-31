«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго прогнозує можливе повернення до планових відключень світла

Причина - російські атаки на українську енергоінфраструктуру і планові ремонти електростанцій.

Укренерго прогнозує можливе повернення до планових відключень світла
Відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових відключень світла.

Як повідомили у компанії, причина – наслідки масованих ракетних і дронових ударів Росії по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі, а також ремонти на електростанціях.

"Навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону. Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником", - зауважило Укренерго.

Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів, наголосила компанія. За інформацією Укренерго, виведення на планове обслуговування атомних блоків – це необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. "Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - пояснили у НЕК. Укренерго підкреслило, що застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. Про терміни відключень будуть повідомляти додатково. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies