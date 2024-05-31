Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових відключень світла.

Як повідомили у компанії, причина – наслідки масованих ракетних і дронових ударів Росії по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі, а також ремонти на електростанціях.

"Навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону. Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником", - зауважило Укренерго.

Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів, наголосила компанія. За інформацією Укренерго, виведення на планове обслуговування атомних блоків – це необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. "Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - пояснили у НЕК. Укренерго підкреслило, що застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. Про терміни відключень будуть повідомляти додатково.