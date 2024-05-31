Блінкен: союзники по НАТО занепокоєні щодо ролі Китаю в агресії РФ

Китай не може одночасно прагнути покращення стосунків з Європою і підживлюватии Росію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неформальної зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО у Празі заявив, що дедалі більше союзників по НАТО висловлюють занепокоєння щодо ролі Китаю у посиленні військово-промислової бази Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"70% верстатів, які зараз імпортує Росія, надходять з Китаю, 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортує, надходить з Китаю. І я чув сьогодні союзників – одного за іншим – як вони висловлювали глибоку стурбованість із цього приводу", — зазначив держсекретар США.

Блінкен наголосив, що Китай не може одночасно прагнути покращення відносин із країнами Європи і тоді ж "підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".