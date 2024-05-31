Літаки для України: Швеція може надати Києву винищувачі Grippen після F-16

Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що його держава поки не планує постачання Україні винищувачів Grippen, однак, ймовірно, це стане реальним після отримання Києвом F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", – зазначив глава шведського МЗС.

За словами Більстерма, уряд Швеції пропонує як альтернативу для початку надати два літаки виявлення та спостереження, що є “важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує”.

За його словами, зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в Євросоюзі, так й в Україні.

Шведський міністр повідомив, що Київ може застосувати зброю, яку їй передає Стокгольм, “без жодних обмежень”, з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Він додав, що вся військова допомога, яку Швеція донині передавала Україні, використовувалася Києвом належним чином.

"Українці самі визначають, як себе захищати. Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, тому вони мають право на самозахист", – сказав міністр.

Він підкреслив, що Швеція готова підтримувати Україну так довго, як це потрібно, до перемоги Києва.