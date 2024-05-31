Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
ГоловнаСвіт

Літаки для України: Швеція може надати Києву винищувачі Grippen після F-16

Інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною.

Літаки для України: Швеція може надати Києву винищувачі Grippen після F-16
Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що його держава поки не планує постачання Україні винищувачів Grippen, однак, ймовірно, це стане реальним після отримання Києвом F-16. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Grippen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", – зазначив глава шведського МЗС.

За словами Більстерма, уряд Швеції пропонує як альтернативу для початку надати два літаки виявлення та спостереження, що є “важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує”.

За його словами, зараз дуже потрібно збільшити виробництво боєприпасів як в Євросоюзі, так й в Україні.

Шведський міністр повідомив, що Київ може застосувати зброю, яку їй передає Стокгольм, “без жодних обмежень”, з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Він додав, що вся військова допомога, яку Швеція донині передавала Україні, використовувалася Києвом належним чином.

"Українці самі визначають, як себе захищати. Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, тому вони мають право на самозахист", – сказав міністр.

Він підкреслив, що Швеція готова підтримувати Україну так довго, як це потрібно, до перемоги Києва.

  • Напередодні стало відомо, що Швеція надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).
  • Також уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies