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Швеція виділила понад 56 млн євро для допомоги енергосистемі України

Пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші міста.

Швеція виділила понад 56 млн євро для допомоги енергосистемі України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).

Про це повідомляєтсья на сайті уряду Швеції.

"Нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати", - йдеться в повідомленні.

Допомога фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Вона складається з двох частин:

  • 500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,
  • 150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

Наразі гострою є потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу. У зв'язку з нагальними потребами, пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші міста, такі як Одеса, Київ та Миколаїв.

Допомога від Швеції

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