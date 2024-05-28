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Укренерго пообіцяло не відключати сьогодні світло

Це стало можливим завдяки запуску в роботу енергоблоку. 

Укренерго пообіцяло не відключати сьогодні світло
Фото: ДТЕК

Укренерго не планує обмежувати електропостачання 28 травня. Це стало можливим завдяки виходу з ремонту енергоблоку однієї з АЕС.

Однак весняно-літня ремонтна кампанія на атомних електростанціях триває – для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі, повідомили в компанії.

Ввечері та вранці через спрацювання захисної системи вимикалися три високовольтні лінії "Укренерго" в центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії повернуті в роботу дією автоматики. 

Знеструмлення унаслідок бойових дій залишаються в деяких областях.

"На ранок знеструмлено 405 населених пунктів", – додали в компанії. 

Є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

  • Росія відновила масовані атаки на українську енергетику наприкінці зими та на початку весни. Унаслідок ударів з 14 травня Укренерго довелося вводити графіки обмежень споживання для побутових споживачів у всіх регіонах. Бізнес почали відключати трохи раніше. 
  • Нещодавно уряд доручив розробити справедливі графіки обмеження електропостачання.

Більше на цю тему – в матеріалі "Для всіх однаково? Чи справедливі графіки відключення світла". 

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