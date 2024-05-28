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Речник Генштабу: на Харківському напрямку за добу було десять зіткнень

Бої точилися в районі декількох населених пунктів. 

Речник Генштабу: на Харківському напрямку за добу було десять зіткнень
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було десять бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку захисники успішно відбили дев'ять атак окупантів у районі населених пунктів Петропавлівка, Степова, Новоселівка Харківської області та Невське, Мясожарівка, Греківка Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов. На Лиманському напрямку окупанти здійснили п'ять спроб прорвати оборону в районі Тернів.

На Сіверському росіяни відбили шість атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Краматорському напрямку відбили вісім атак поблизу Часового Яру.

На Покровському Сили оборони відбили 28 атак окупантів у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Нетайлове, Новоселівка Перша Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався вибити підрозділи з займаних рубежів.

На Курахівському армія України стримує ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, де росіяни дев'ять разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському ворог здійснив 17 безуспішних спроб прорвати оборону в районах населених пунктів Роздольне, Водяне, Урожайне та Старомайорське Донецької області. 

На Оріхівському захисники відбили одну атаку в районі Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському росіяни намагаються вибити захисників. Здійснили на цьому напрямку 11 безуспішних атак.

Загалом за добу було 120 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, провела 62 авіаудари, зокрема з застосуванням 93 КАБів, понад 3000 обстрілів, зокрема 138 із застосування реактивних систем. 

  • Учора Росія штурмувала в напрямку Липців. 
  • Найбільша кількість атак все ще на Покровському напрямку.
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