Зеленський відвідає Португалію та Бельгію

У Президента України на початку тижня насичений дипломатичний графік.

В адміністрації президента Португалії повідомляють, що у вівторок, 28 травня, країну з офіційним візитом відвідає Президент України Володимир Зеленський.

У програмі зустріч українського глави держави з його колегою Марселу Ребела де Соузою, а також прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Сторона-господар має намір "підтвердити відданість територіальній цілісності та суверенітету України і надати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку".

На приїзд Зеленського чекають і в Бельгії. Там про це говорить національний мовник VRT. У Брюсселі Президента прийматиме король Бельгії Філіп І, після чого запланована розмова з очільником уряду Александром де Кроо та міністром оборони Людівіном Дендондером. Йтиметься про підписання двосторонньої безпекової угоди.