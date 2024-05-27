Головне за понеділок, 27 травня: наслідки удару по гіпермаркету в Харкові, бої на Покровському напрямку, Зеленський в Іспанії

Бойові дії на Харківщині, 66 боєзіткнень від початку доби, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 824-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 18. Про це голова ОВА Олег Синєгубов написав о 15.24. Водночас, за даними ДСНС на 19:11, кількість загиблих складає 17.

Ідентифікація загиблих ускладнена. Також є люди, які зникли безвісти. "Безвісти зниклими залишаються 5 людей", – навели вдень оновлені дані в Офісі генпрокурора.

Поранені не менше 48 людей.

Упродовж дня ситуація на фронті залишається загостреною, водночас контрольованою Силами оборони.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільша інтенсивність зберігається на Покровському та Харківському напрямках. Також ворог концентрує удари під Часовим Яром. Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Наші війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 травня – в новині.

Унаслідок російського обстрілу міста Снігурівка Миколаївської області загинули три людини, шість постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Удень Росія завдала ракетного удару по місту. Виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджена автомийка самообслуговування. Вогнеборці ліквідували пожежу", — ідеться у повідомленні МВС.

У Харкові російська армія влучила у промзону Холодногірського району міста. Станом на 19:39 було відомо про 12 поранених, з них одна жінка померла, написали в ДСНС.

Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по двох підприємствах, що спеціалізуються на харчовій і продукції та сільському господарстві.

Росія щомісяця застосовувала проти України 3000 керованих авіаційних бомб. У травні вона скинула їх вже 3200, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Мадриді.

За його словами, наступного місяця це число може зрости до 3500. Збити таку кількість неможливо. "Немає достатньої кількості ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити 3000 авіабомб на місяць. Такої кількості ракет просто не існує", – сказав він.

Україна просить надати хоча б сім систем Patriot, зокрема дві – для Харкова і області. Ця ППО допомогла б боротися з літаками, з яких ворог і запускає КАБи.

""Ці літаки не зможуть підлітати так близько, щоб використовувати авіабомби по цивільному населенню і по військових. І тому нам потрібні ці системи відповідної якості і кількості. Я не говорю про десятки систем, щоб закрити повністю небо над Україною", – сказав президент України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!