Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 16

Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За декілька годин до цього в МВС повідомляли про 15 жертв.

"Поранено 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей", – навели оновлені дані в Офісі генпрокурора.