Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 16

Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За декілька годин до цього в МВС повідомляли про 15 жертв.
"Поранено 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей", – навели оновлені дані в Офісі генпрокурора.
- Станом на сьогоднішній ранок розібрали близько 30% завалів. Роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог – у зв'язку з тактикою Росії завдавати повторних ударів.
- Учора вдень голова ОВА Олег Синєгубов писав про 16 загиблих, але в МВС сьогодні вранці повідомили про меншу кількість – 15. Точну кількість встановлюють. Тіла убитих росіянами людей сильно обгоріли, що ускладнює ідентифікацію.