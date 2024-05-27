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Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 16

Ще п'ятеро людей вважаються зниклими. 

Кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" зросла до 16
Ліквідація наслідків обстрілу Харкова
Фото: МВС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по "Епіцентру" в Харкові зросла до 16.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За декілька годин до цього в МВС повідомляли про 15 жертв.

"Поранено 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей", – навели оновлені дані в Офісі генпрокурора.

  • Станом на сьогоднішній ранок розібрали близько 30% завалів. Роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог – у зв'язку з тактикою Росії завдавати повторних ударів.
  • Учора вдень голова ОВА Олег Синєгубов писав про 16 загиблих, але в МВС сьогодні вранці повідомили про меншу кількість – 15. Точну кількість встановлюють. Тіла убитих росіянами людей сильно обгоріли, що ускладнює ідентифікацію. 
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