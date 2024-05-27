​З судді Князєва зняли електронний браслет, бо в нього "по шість годин немає світла"

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Серед таких обов'язків – прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не виїжджати за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує Князєва в одержанні 1,8 млн доларів неправомірної вигоди.

Як повідомляє LIGA.net, Князєв заявив, що в нього "по шість годин немає світла". Він також стверджує, що браслет "погано впливає на його здоров'я".

Справа Князєва