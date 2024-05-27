На Донеччині росіяни вбили п'ятьох людей і трьох поранили

За минулу добу через російські обстріли загинули п'ятеро жителів Донецької області, ще троє поранені.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у Telegram.
За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено.
Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
- 26 травня російські окупанти вбили трьох і поранили двох жителів Донеччини.