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На Донеччині росіяни вбили п'ятьох людей і трьох поранили

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено (без урахування Маріуполя та Волновахи).

На Донеччині росіяни вбили п'ятьох людей і трьох поранили
Наслідки обстрілів Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу через російські обстріли загинули п'ятеро жителів Донецької області, ще троє поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

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