На Донеччині росіяни вбили п'ятьох людей і трьох поранили

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено (без урахування Маріуполя та Волновахи).

За минулу добу через російські обстріли загинули п'ятеро жителів Донецької області, ще троє поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у Telegram.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.