На Херсонщині росіяни атакували житлові квартали, є влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності

У Херсонській області троє жителів дістали поранення внаслідок російських обстрілів. У двох районах окупанти скинули керовані авіабомби.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.

Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль", – зазначив голова ОВА.