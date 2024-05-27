Російські військові накопичують сили на кордоні з Харківщиною та Сумщиною, - ISW

Район Грайворон – Борисівка – Пролетарський надасть окупантам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова.

Росіяни накопичують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області Росії, неподалік від кордону з Харківською та Сумською областями.

Про це йдеться в черговому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ймовірно, це робиться для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій.

В ISW звертають увагу на заяву президента Володимира Зеленського 26 травня про те, що російські війська готуються до нових наступів і концентрують угруповання поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Аналітики припускають, що Зеленський має на увазі район Грайворон – Борисівка – Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у цьому районі.

"Район Грайворон – Борисівка – Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що зʼєднує Богодухів із Сумами", – ідеться у звіті.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 26 травня також говорив, що росіяни можуть розпочати наступ у Сумській області або в районах Харківської області, що межують з Сумщиною.

Окупанти також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях Росії поблизу кордону з Сумщиною.

В ISW зазначають, що росіяни доводять своє Північне угруповання до запланованої кінцевої чисельності і, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні операції вздовж лінії Суми – Харків, поки Північне угруповання не буде скомплектоване. Однак, вважають аналітики, навіть при верхній межі його заявленої кінцевої чисельності, росіянам не вистачатиме живої сили, необхідної для оточення або захоплення міст Харків або Суми.

Ситуація у Харківській області