На Харківщині є загиблі й поранені жителі після російських обстрілів

26 травня російські окупанти укотре атакували Харківщину.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у результаті атаки на Вовчанськ були поранені двоє жінок. У селі Стариця Чугуївського району загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

Близько 16-ої години с. Івашки Золочівської громади зафіксували влучання ворожого FPV-дрона. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення отримав чоловік, медики надали йому допомогу на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).