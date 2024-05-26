У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині є загиблі й поранені жителі після російських обстрілів

Одна людина загинула, четверо поранені.

На Харківщині є загиблі й поранені жителі після російських обстрілів
Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня 2024 року

26 травня російські окупанти укотре атакували Харківщину.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у результаті атаки на Вовчанськ були поранені двоє жінок. У селі Стариця Чугуївського району загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

Близько 16-ої години с. Івашки Золочівської громади зафіксували влучання ворожого FPV-дрона. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення отримав чоловік, медики надали йому допомогу на місці. 

За процесуального керівництва Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

  • Нині росіяни атакували Богуславку на Харківщині. Загинула одна людина.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies