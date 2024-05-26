Активісти “Єдиної Росії” вербують молодь на ТОТ Луганщини

Активісти партії Путіна перебувають на окупованих територіях України на ротаційній основі.

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Активісти молодіжного руху російської панівної політичної партії “Єдина Росія” вербують молодь на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

“Ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території росіян задля участі в пропагандистських заходах”, ‒ зазначили у ЦНС.

На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії Володимира Путіна “Єдина Росія”. На захоплених землях студенти створюють масовку на заходах окупаційної адміністрації.

Також “волонтери” допомагають окупантам вербувати місцеву молодь для відпочинку у таборах.

Активісти партії міжнародного злочинця перебувають на ТОТ на ротаційній основі.