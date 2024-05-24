На території лісництва у Нижньотеплому горить площа у 110 гектарів.

У Станично-Луганському районі на тимчасово окупованої території Луганської області виникла масштабна лісова пожежа.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

“Повідомляють, що на території лісництва у Нижньотеплому горить площа у 110 гектарів”, - йдеться у повідомленні.

Хоча на місці події “працюють” аж шість підрозділів “МЧС”, вогонь лише поширюється.

Внаслідок пожежі населені пункти Нижньотепле та Петрівка охоплені димом.

“Але окупантам байдуже на людей. Вчергове вони доводять це своєю недбалістю”, - наголосили в ОВА.