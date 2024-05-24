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На тимчасово окупованій території Луганщини виникла масштабна лісова пожежа

На території лісництва у Нижньотеплому горить площа у 110 гектарів.

На тимчасово окупованій території Луганщини виникла масштабна лісова пожежа
На тимчасово окупованій території Луганщини виникла масштабна лісова пожежа
Фото: Луганська ОВА

У Станично-Луганському районі на тимчасово окупованої території Луганської області виникла масштабна лісова пожежа.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

“Повідомляють, що на території лісництва у Нижньотеплому горить площа у 110 гектарів”, - йдеться у повідомленні.

Хоча на місці події “працюють” аж шість підрозділів “МЧС”, вогонь лише поширюється.

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Внаслідок пожежі населені пункти Нижньотепле та Петрівка охоплені димом.

“Але окупантам байдуже на людей. Вчергове вони доводять це своєю недбалістю”, - наголосили в ОВА.

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