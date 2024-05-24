Росіяни вбили трьох жителів Донеччини, ще двоє поранені

Під обстріли потрапили Бахмутський, Краматорський і Покровський райони.

24 травня російські окупанти вбили трьох людей на Донеччині, ще двох поранили.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Під обстріли потрапили Бахмутський, Краматорський і Покровський райони. У Сіверську отримали травми, несумісні з життям, двоє чоловіків. Попередньо, ворог застосував для атаки на місто реактивні системи залпового вогню й ствольну артилерію.

Також загарбники скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської громади. Під завалами зруйнованого будинку загинув переселенець із Покровського району.

Серед поранених від ворожих артилерійських обстрілів – двоє жителів с. Новожеланне та м. Красногорівки. Людей доставили до лікарень.