НАБУ і САП оприлюднили спільну заяву щодо справи про розголошення даних досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили спільну заяву щодо справи про злив даних.

Як ідеться в тексті заяви, обидва органи "досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування". "Злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство... Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів", - наголосили антикорупційні органи. НАБУ і САП додали, що поінформують про результати розслідування.

Про який злив даних ідеться?