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НАБУ і САП оприлюднили спільну заяву щодо справи про розголошення даних досудового розслідування

Антикорупційні органи повідомили, що поінформують про результати розслідування.

НАБУ і САП оприлюднили спільну заяву щодо справи про розголошення даних досудового розслідування
НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили спільну заяву щодо справи про злив даних.

Як ідеться в тексті заяви, обидва органи "досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування". "Злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство... Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів", - наголосили антикорупційні органи. НАБУ і САП додали, що поінформують про результати розслідування.

Про який злив даних ідеться?

  • Цього тижня за місцем проживання детектива одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро проводили обшуки. Розслідували можливе розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності.
  • У САП заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". 
  • НАБУ відповіло, що має достатні ресурси для розслідування.
  • За інформацією "Української правди", представникам НАБУ закидають розголошення даних досудового слідства по справі "великого будівництва" в інтересах бізнесмена Юрія Голика – фігуранта розслідування.
  • Опісля першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву усунули від виконання обов'язків у зв'язку з ймовірним витоком інформації.
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