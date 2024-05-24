НАБУ і САП оприлюднили спільну заяву щодо справи про розголошення даних досудового розслідування

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили спільну заяву щодо справи про злив даних.
Як ідеться в тексті заяви, обидва органи "досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування". "Злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство... Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів", - наголосили антикорупційні органи. НАБУ і САП додали, що поінформують про результати розслідування.
Про який злив даних ідеться?
- Цього тижня за місцем проживання детектива одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро проводили обшуки. Розслідували можливе розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності.
- У САП заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ".
- НАБУ відповіло, що має достатні ресурси для розслідування.
- За інформацією "Української правди", представникам НАБУ закидають розголошення даних досудового слідства по справі "великого будівництва" в інтересах бізнесмена Юрія Голика – фігуранта розслідування.
- Опісля першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву усунули від виконання обов'язків у зв'язку з ймовірним витоком інформації.