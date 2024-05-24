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Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації

Рішення ухвалив директор Бюро.

Першого заступника директора НАБУ усунули в зв'язку з розслідуванням зливу інформації
Гізо Углава
Фото: Lb.ua

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву усунули від виконання обов'язків у зв'язку з ймовірним витоком інформації.

Углаву також позбавили керування внутрішніми підрозділами. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації наказом Директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами", – йдеться у повідомленні.

НАБУ запевнило в зацікавленості в проведенні повного і неупередженого розслідування за фактом ймовірного витоку даних.

За даними УП, йдеться про розголошення інформації по справі "великого будівництва" в інтересах бізнесмена Юрія Голика. 

  • 22 травня Спеціалізована антикорпрокуратура разом із національною поліцією провели обшуки в співробітника НАБУ. САП перевіряла можливий злив даних про розслідування.
  • При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". 
  • В НАБУ на це відповіли, що ресурсів мають достатньо. 

Хто такий Гізо Углава

Гізо Углава працював у системі прокуратури Грузії з 1998 року і до 2012. У 2015 набув українського громадянства і того ж року став першим заступником директора нового для України антикорупційного органу – Національного антикорбюро. У квітні 2022 почав виконувати обов'язки директора НАБУ, оскільки не було повноцінного директора. З березня 2023 директором став Семен Кривонос. 

У 2017 році Генеральна прокуратура порушила щодо Углави справу. Перевіряли, чи не мав він грузинського громадянства на момент отримання державної посади в Україні. В НАБУ тоді назвали це провадження формою тиску на бюро. В Бюро сказали, що Углава автоматично втратив громадянство Грузії тоді, коли отримав українське.

Окрім того, ГПУ розслідувала несплату податків. В Бюро назвали і цей закид безпідставним і сказали, що прокуратура розслідує епізод несплати податків "наперед".

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