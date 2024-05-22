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Ексдиректора державної вугільної компанії судитимуть за махінації на пів мільярда гривень

Підозру його оголосили в травні минулого року.

Ексдиректора державної вугільної компанії судитимуть за махінації на пів мільярда гривень
Шахта "Краснолиманська"
Фото: don.gp.gov.ua

НАБУ і САП скерували до суду справу колишнього в.о. гендиректора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", якого обвинувачують у завданні 358 млн грн збитків, а також заподіянні шкоди довкіллю на понад 210 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як з’ясувало слідство, у грудні 2015 – січні 2017 року держпідприємство реалізувало приватній компанії-посереднику 756 тис. тонн вугілля за ціною, втричі нижчою за ринкову. Ця компанія надалі перепродала вугілля за ринковою ціною ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій належать державі).

Унаслідок оборудки держпідприємство недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн.

"Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему вдалося викрити та зупинити: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником", - зазначили в НАБУ.

Також повідомляється, що в листопаді 2015 року за відсутності дозвільних документів компанія незаконно видобула понад 112,5 тис. тонн вугілля. Це завдало шкоди довкіллю на суму понад 210 млн грн. Після незаконного видобутку вугілля поставили через згаданого посередника на теплові електростанції ПАТ "Центренерго", завдавши збитків у розмірі понад 22 млн грн.

Правоохоронці не вказують прізвища обвинуваченого, але, за даними видання "Слово і Діло", йдеться про Олександра Дубовика. 25 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

10 серпня 2023 року йому повідомили про зміну підозри. Кваліфікація: ч. 2 ст. 240 (у редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

У серпні 2023 року розслідування завершили. Офіс Генерального прокурора влітку 2023 року звернувся до суду з позовом про скасування ліцензії приватному підприємству на видобування корисних копалин.

  • Зараз ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" готується до офіційної приватизації.
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