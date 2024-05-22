Директорку київського підприємства підозрюють у привласненні 3 млн грн на реконструкції Хмельницької АЕС

Вона внесла неправдиві відомості у відповідні акти - приймання виконаних робіт та про про компенсацію коштів на відрядження працівників.

Повідомлено про підозру директорці київського товариства, яка незаконно заволоділа майже 3 млн гривень на реконструкції Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, під час проведення ремонтних робіт на території відокремленого підрозділу ХАЕС, підприємиця умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації. Так, вона штучно завищила витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Зокрема, вона внесла неправдиві відомості в акти приймання виконаних робіт про компенсацію коштів на відрядження працівників. Однак, під час виконання договору працівники не були офіційно працевлаштовані, а виконували роботи за договором.

"Своїми діями підозрювана завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн грн. Правоохоронці повідомили підприємиці про підозру ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Їй може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років", - йдеться в повідомленні.

Хмельницька АЕС розташована на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий – у 2004-му. За проєктом станція мала бути чотириблоковою, але третій і четвертий енергоблок побудували тільки частково. Енергоатом планує завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт.

Якщо ці плани будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, і вона стане найбільшою в Європі.