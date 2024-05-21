Укренерго повідомило про графіки відключень світла у середу

Із 7.00 по 18.00 застосування обмежень не прогнозують.

22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00.00 по 07.00 та з 18.00 по 24:00 доби.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Із 7.00 по 18.00 застосування обмежень не прогнозують.

В Укренерго пояснили, що відключення застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «щовечора доводить до кожного обленерго.