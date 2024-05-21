Укренерго повідомило про графіки відключень світла у середу

22 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00.00 по 07.00 та з 18.00 по 24:00 доби.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
У компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Із 7.00 по 18.00 застосування обмежень не прогнозують.
В Укренерго пояснили, що відключення застосувати при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «щовечора доводить до кожного обленерго.
- На засіданні уряду 21 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація важка, Міністерство енергетики й Укренерго отримали доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.
- Перед цим Укренерго пояснило, чому українців просять переносити енергоспоживання на день – з 11:00 до 17:00.