​Понад 180 партій не відзвітували про доходи та витрати за І квартал, - НАЗК

10 травня завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за I квартал 2024 року.

Про це повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції.

За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Також, відповідно до ч. 20 ст. 17 Закону "Про політичні партії в Україні", НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання звітів оприлюднити список політичних партій, які їх не подали у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

У НАЗК також нагадади, що майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування у 2020-2023 роках. Загалом політпартії та їх місцеві організації подали понад 22 тисячі звітів.