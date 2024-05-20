Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду

Черкаська обласна прокуратура зацікавилася доречністю ремонту стадіону у місті Ватутіне, який ініціювала Черкаська обласна військова адміністрація.

За інформацією пресслужби прокуратури, упродовж 2021-2023 років департамент будівництва ОВА провів три публічні закупівлі робіт з реконструкції стадіону "Шахтар" на загальну суму майже 27 млн грн. Переможцем закупівель виявилось одне й те ж товариство.

Департамент і підрядник через відсутність бюджетного фінансування уклали додаткові угоди, якими обсяги робіт зменшили на 8 млн грн. Але наступного робочого дня департаментом раптом оголосив про здійснення нової закупівлі з реконструкції стадіону на суму 13,5 млн грн.

"Зважаючи на зміну лише через один робочий день обсягів фінансування об’єкту зі зменшення на 8 млн грн до виділення 13,5 млн грн на ці ж цілі, невідповідність таких змін прийнятим бюджетним рішенням, а також суспільний резонанс з приводу недоречності подібних закупівель в умовах повномасштабної збройної агресії РФ, Черкаською обласною прокуратурою перед Черкаською обласною військовою адміністрацією ініційовано питання щодо забезпечення дотримання законодавства про публічні закупівлі, прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану", - розповіли у прокуратурі.

Однак товариство ці пропозиції проігнорувало, ОВА - теж, тож Черкаська обласна прокуратура звернулася до суду. Вона вимагає розірвати договір підряду на суму понад 13 млн грн.

Наразі ухвалою Господарського суду Черкаської області відкрито провадження у справі, триває судовий розгляд.