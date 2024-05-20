«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
ГоловнаЕкономікаДержава

Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду

Прокуратура вимагає розірвати договір підряду на суму понад 13 млн грн.

Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
стадіон "Шахтар" у м. Ватутіне (Черкащина)
Фото: Черкаська ОВА

Черкаська обласна прокуратура зацікавилася доречністю ремонту стадіону у місті Ватутіне, який ініціювала Черкаська обласна військова адміністрація.

За інформацією пресслужби прокуратури, упродовж 2021-2023 років департамент будівництва ОВА провів три публічні закупівлі робіт з реконструкції стадіону "Шахтар" на загальну суму майже 27 млн грн. Переможцем закупівель виявилось одне й те ж товариство.

Департамент і підрядник через відсутність бюджетного фінансування уклали додаткові угоди, якими обсяги робіт зменшили на 8 млн грн. Але наступного робочого дня департаментом раптом оголосив про здійснення нової закупівлі з реконструкції стадіону на суму 13,5 млн грн.

"Зважаючи на зміну лише через один робочий день обсягів фінансування об’єкту зі зменшення на 8 млн грн до виділення 13,5 млн грн на ці ж цілі, невідповідність таких змін прийнятим бюджетним рішенням, а також суспільний резонанс з приводу недоречності подібних закупівель в умовах повномасштабної збройної агресії РФ, Черкаською обласною прокуратурою перед Черкаською обласною військовою адміністрацією ініційовано питання щодо забезпечення дотримання законодавства про публічні закупівлі, прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану", - розповіли у прокуратурі.

Однак товариство ці пропозиції проігнорувало, ОВА - теж, тож Черкаська обласна прокуратура звернулася до суду. Вона вимагає розірвати договір підряду на суму понад 13 млн грн.

Наразі ухвалою Господарського суду Черкаської області відкрито провадження у справі, триває судовий розгляд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies