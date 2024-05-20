НАБУ і САП завершили розслідування та оновили підозри у справі про заволодіння майном аеропорту "Одеса"

Антикорупційні органи завершили розслідування та оновили підозри у справі щодо заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт «Одеса»" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном аеропорту. Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

Отримання згоди депутатів на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

"Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі", - зазначили в НАБУ.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню.

Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, борг за яким наразі перевищує 28 млн доларів, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

У серпні 2023 року НАБУ і САП викрили злочин та повідомили про підозру п'ятьом особам.

17 травня 2024 року бізнесменам Борису Кауфману і Алексу Боруховичу та колишньому меру Одеси Олексію Костусєву повідомили про нову підозру у наданні останньому хабаря у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв. м. Бізнесменам також інкримінують два епізоди легалізації майна аеропорту, серед якого близько 100 будівель і споруд, 84 транспортних засоби та склад паливно-мастильних матеріалів.

Що відомо про справу